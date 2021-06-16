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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

ANTALYA - Alanya'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

- Zanlının adliyeye getirilişi - Alanya Adliyesi - Adliye önünde bekleyen jandarma aracıAlanya'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde farklı suçlardan aranan zanlı tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma" gibi suçlardan aranan M.İ'nin (43) Alanya'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.İ'yi Çıplaklı Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada yakaladı.Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hırsız 

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