Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü

ANTALYA - Alanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördü

- Havadan yangına müdahale edilmesi - Yangın helikopterin yangını söndürme çalışmasıAlanya'da çıkan yangında 10 dönüm orman alanı zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Okurcalar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları ve alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.Yangın, 4 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile 3 itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.
Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanının zarar gördüğü belirlendi.

İlk Müdahale Orman Alanı Orman Yangını Yangına Müdahale Orman İşçisi 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı