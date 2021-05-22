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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

ANTALYA - Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

- Yangının cep telefonuyla çekilen görüntüsü - Helikopterin söndürmesinden görüntü - Yangın söndürme çalışmalarından görüntü - Arazöz ve itfaiye aracından görüntüAlanya'da çıkan orman yangını söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.Büyükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan Alanya Huzurevi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin 5 itfaiye aracı ile çok sayıda personeli, yangına müdahale etti.Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.

İtfaiye Aracı Cep Telefonu Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

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