ANTALYA - Alanya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
- Yanan binadan çıkan duman - Yanan çatıdan görüntü - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması - Olay yerindeki vatandaşlarAlanya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Çarşı Mahallesi Bekarlar Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında, binanın çatı katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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