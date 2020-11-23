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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Alanya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

- Yanan binadan çıkan duman - Yanan çatıdan görüntü - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması - Olay yerindeki vatandaşlarAlanya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü. Çarşı Mahallesi Bekarlar Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında, binanın çatı katında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çatı Katı Nadan Yangına Müdahale 

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