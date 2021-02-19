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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

ANTALYA - Alanya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

- Çatıdan çıkan duman - Yangının çıktığı bina - İtfaiye araçları - Bina önünde bekleyen bina sakinleri - Çatıda oluşan hasar Antalya 'da bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Oba Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.Yangın çatı katında hasara yol açtı oluştu.

Çatı Katı 

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