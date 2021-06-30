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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

ANTALYA - Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

- Yanan alandan yükselen dumanların helikopterden görüntülenmesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde çıkan ormanı yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Akseki - Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki - Manavgat kara yolunu ulaşıma kapattı.

Yangın Ormanlı Helikopter Yükselen Yangına Müdahale 

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