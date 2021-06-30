ANTALYA - Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
- Yanan alandan yükselen dumanların helikopterden görüntülenmesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde çıkan ormanı yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Akseki - Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.Jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Akseki - Manavgat kara yolunu ulaşıma kapattı.
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