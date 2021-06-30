Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı

ANTALYA - Akseki'de mezarlıkta yangın çıktı

- Yangının çıktığı mezarlıktan yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiAkseki'de mezarlıkta yangın çıktıANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.Çanakpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle kabristandaki bazı ağaçlar ve mezarlar zarar gördü.

Kabristan Yangın Yükselen Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı