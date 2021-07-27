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ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (2)
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (2)

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin ikinci rahim nakli gerçekleştirildi (2)

- Utku Doğan, ekipteki diğer doktorlar ve Ömer Özkan'ın konuşmasıANTALYA (AA) - Türkiye'nin ikinci rahim nakli, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 32 yaşındaki bir kadına yapıldı.Operasyonu, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan gerçekleştirdi. (2)

Rahim Nakli Ameliyat 

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