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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yapan araç - Araçta meydana gelen hasar - Ekiplerin kaza yerinde çalışması Antalya ’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiANTALYA (AA) - Antalya ’nın Serik ilçesinde, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Ahmet Esen'in (24) kullandığı 07 AKL 490 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in araçta sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Esen'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Sağlık Ekipleri Trol 

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