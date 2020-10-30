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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya Adliyesi'nde hareketli dakikalar

Antalya Adliyesi'nde hareketli dakikalar

Binadan detay

Hava Yastığı Güvenlik Önlemi Adliye Binası İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Kadın detay
-Terlikleri atması detay
-İzleyenler detay
-itfaiye ambulans detay
-binanın alt kısmında bulunan demiri kesme
-hava yastığı detay
-cep telefonu kamerasına çekenler detay
-detaylar

( ANTALYA )- Eşinin çocuklarını göstermediği gerekçesiyle adliye binasının 5. katına çıkan kadın 1 saatte ikna edilebildi ANTALYA

- Antalya Adliye binasının 5. katına çıkan kadın intihar girişiminde bulundu. Kadın, yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından eyleminden vazgeçti.Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya Adliye binasında meydana geldi. İddiaya göre eşinden boşanan kadın, çocuklarını göremediği gerekçesiyle binanın 5. katında bulunan yangın merdivenindeki korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemi alarak ikna çalışması başlattı. Ekipler binanın alt kısmında bulunan demir korkulukları da, hava yastığını binaya yanaştırmak için bulunduğu bölgeden keserek aldı. İtfaiye ekipleri ise beton zemine hava yastığı şişirdi. Hareketli dakikaların yaşandı Antalya Adliyesinde, İsminin Gültaze G. (37) olduğu öğrenilen kadın korkuluklardan ayaklarını sarkıtarak terliklerini aşağı attı. Korku dolu anları ise vatandaşlar bina dışından izledi. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Gültaze G.’yi ikna etmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyon Başkanı Oğuzhan Yaşar, adliye psikologları ve müzakereci polisler yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabası sonucu çocuklarını gören kadın intihar girişiminden vazgeçerek içeri alındı.
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