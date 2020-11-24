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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - 65 yaş ve üstü vatandaşların güneş keyfi

ANTALYA - 65 yaş ve üstü vatandaşların güneş keyfi

- Deniz ve güneş keyfi yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar - Denize giren vatandaşlar - Parkta çay içen vatandaşlar - Vatandaşlarla röportaj Antalya 'da 65 yaş ve üstü vatandaşların güneş keyfiANTALYA (AA) - Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kısıtlamanın olmadığı saatlerde deniz keyfi yaşadı.İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında saat 10.00'da dışarıya çıkan 65 yaş ve üzerindekiler, Atatürk Parkı ve sahil yolunda yürüyüş yaptı. Özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturan vatandaşların, maske taktıkları görüldü.
Bazı vatandaşlar, termoslarla getirdikleri kahve ve çayı deniz kenarında içti. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen bazı kent sakinleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, güneşlendi. Eşiyle yürüyüş yapan 83 yaşındaki Riyat Özdemir, Antalya 'da yazdan kalma günlerin keyfini Kovid - 19 tedbirlerine uyarak çıkardıklarını söyledi.

Sahil Yolu Koronavirüs Güneşli 

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