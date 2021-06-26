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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - 59 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu

ANTALYA - 59 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu

- Olay yeri - Polislerin olay yerinde incelemede bulunması Antalya 'da 59 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kepez ilçesinde, 59 yaşındaki adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.Gürsu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde Turgay Arslan'ın (59) kereste satışı yapan iş yerinde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Arslan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.Arslan'ın cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Arslan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis Olay Yeri İnceleme Bild 

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