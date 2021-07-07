ANTALYA - '07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği
ANTALYA - "07.07 Dünya Antalya sporlular Günü" etkinliği - "07.07 Dünya Antalya sporlular Günü" etkinliği - Meşalelerin yakılması ve havai fişek gösterileri - Işıklı flyboard gösterisiANTALYA (AA) - Antalya 'da "07.07 Dünya Antalya sporlular Günü" etkinliği düzenlendi. 07 Gençlik Antalya spor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, " Antalya spor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, mini konserler verildi. Etkinlik kapsamında Boğaçayı'nda ışıklı flyboard gösterisi gerçekleştirildi. Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak kutlama yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım