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ANTALYA - '07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - '07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği

ANTALYA - '07.07 Dünya Antalyasporlular Günü' etkinliği

ANTALYA - "07.07 Dünya Antalya sporlular Günü" etkinliği - "07.07 Dünya Antalya sporlular Günü" etkinliği - Meşalelerin yakılması ve havai fişek gösterileri - Işıklı flyboard gösterisiANTALYA (AA) - Antalya 'da "07.07 Dünya Antalya sporlular Günü" etkinliği düzenlendi.
07 Gençlik Antalya spor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, " Antalya spor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, mini konserler verildi.
Etkinlik kapsamında Boğaçayı'nda ışıklı flyboard gösterisi gerçekleştirildi.
Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Havai Fişek 

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