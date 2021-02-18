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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Anneye en acı sözlerle veda...'Yavrularım beni yaktınız'

Anneye en acı sözlerle veda...'Yavrularım beni yaktınız'

Mezarlıktan görüntü

Genç Kız İlkay Cenaze Cenaze Namazı 

-mezardan görüntü
-Cenazeden görüntüler
-detaylar

( ESKİŞEHİR -TOPLU) Anneye en acı sözlerle veda..."Yavrularım beni yaktınız"- Eskişehir anne baba ve çocukları yan yana toprağa verildi ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de öldürülen anne baba ve 4 yaşındaki çocuk yan yana toprağa verildi.
Ölenlerden Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp’in annesinin tabutunun başında annesine söylediği, ‘Annecim sen çok iyi bir anneydin. Sakın üzülme tamam mı? Ben güçlü olurum’ sözlerle veda etti. Eskişehir’de iki gün önce evlerinde ölü bulunan anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal evde yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilmişti. Cenazeler burada yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Ardından cenazeler Reşadiye Camiine getirildi.
Burada ölenlerden Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, tabuta sarıldı. Yakınları tarafından teselli verilen genç kız annesine sarıldığı tabuttan şu sözlerle veda etti: “Annecim sen çok iyi bir anneydin. Sakın üzülme tamam mı? Ben güçlü olurum’ sözlerle veda etti.” Aile, öğle namazına müteakip kılınanan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta yan yana sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine ailenin yakınları katıldı.

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