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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Annesiz kalan 12 yavru köpek koruma altına alındı

Annesiz kalan 12 yavru köpek koruma altına alındı

DETAY

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Hayvan Irak 

-yavruların beslenmesi

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, anneleri doğumdan sonra ölen 12 yavru köpek, koruma altına alındı. Şenoba beldesinde 2 gün önce anneleri ölen 12 yavru köpeği gören Ahmet Çubuk isimli vatandaş, hayvanları evine götürdü. Yavru köpekleri besleyen Çubuk, daha sonra durumu mahalle muhtarına iletti. Muhtarın durumu Kaymakam Ahmet Solmaz'a iletmesinin ardından Kaymakam Solmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan hayvanları ziyaret etti. Köpekler, Şenoba Belde Belediyesinin yaptırdığı kulübeye alınırken kulübeye mama ve bırakılarak hayvanlar koruma altına alındı. Kaymakam Solmaz, yavru köpeklerin bakımını takip edeceklerini, görevlendirilen arkadaşların getirilen mamaları düzenli olarak hayvanlara verip bakımını yapacağını söyledi.

(AB-YRT-
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