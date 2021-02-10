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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı: 2 yaralı

Annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı: 2 yaralı

-Olay yerinden

İlk Müdahale Lise Öğrencisi Bilgisayar Oyunu Lise Öğrenci Kalamış 

--Yaralanan kişilerden
--ekiplerin çalışmasından
--Görgü şahidi ile röportaj

( ANKARA )- Annenin oğlunu unutup yaralı sevgilisinin başında beklemesi görenlere pes dedirtti ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde lise öğrencisi genç, annesinin evlerine çağırdığı erkek arkadaşını bıçakladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken yaşanan arbedede elinden yaralanan genç ise yapılan tedavisinin ardından karakola götürüldü. Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Emre T. (19), evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasından sesler duydu. Bunun üzerine odaya giren genç, içeride annesi Badegül T.’nin yanında gördüğü Enis Y. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yere düşen Emre T., eline geçirdiği bıçakla Enis Y.’yi 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaşanan arbedede de elinden yaralanan liseli genci olay yerine çağırdığı arkadaşları sakinleştirdi. Emre T.’nin elindeki bıçağı alan ve kavgayı ayıran arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle yaralanan Enis Y.’nin durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Oğlunu unuttu, erkek arkadaşının başında bekledi Badegül T.’nin yaralı arkadaşı Enis Y.’nin başında beklemesi ve elinden yaralanan lise öğrencisi oğlunu unuttuğu anlar görenleri şaşırttı. Yaralı Enis Y. ambulansa taşınana kadar başında bekleyen kadın, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Korkup arkadaşlarını aramış Şüpheli lise öğrencisi Emre T.’nin arkadaşı Oğuz Karatekin, “Evden çıktık işe gidiyorduk. Arkadaşımız aradı bizi. Annemin yanında birileri var herhalde odadan değişik değişik sesler duyuyorum dedi.
Bende sakin ol geliyorum dedim. Geldim hemen buraya. Geldiğim de kavga ediyorlardı. Bıçaklamıştı. O esnada biz polisi aradık. Arkadaşımın elinden kurtardım adamı. Adam yerde yatıyordu. Arkadaşım yatak odasın da yakalamış. Evde kimse yok sanıyormuş. Bizde ayırdık” dedi.

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