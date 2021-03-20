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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Annesinin kabullenmediği kuzuya kendi evlatları gibi bakıyorlar

Annesinin kabullenmediği kuzuya kendi evlatları gibi bakıyorlar

-Kuzudan detaylar

Hastalık Sosyal Medya Besi Çiftliği Hayvancılık El Bebek Gül Bebek 

--Kuzunun sevilmesinden detaylar
--Kuzunun bahçede koşması
--Kuzuyla ilgilenilmesinden detaylar
--Kuzudan genel detaylar
--Kuzunun altına bez baglanması ve çorap giydirilmesi
--Mehmet Taşçılar röportaj
--Genel detaylar

( GAZİANTEP - ÖZEL)- Altına bez sarıp ayaklarına çorap giydirdikleri kuzuya aylık 400 TL masraf yapıyorlar GAZİANTEP

- Gaziantep’te annesinin kabullenmediği kuzuyu sahiplenen Mehmet ve Nuray Taşçılar çifti, sahiplendikleri kuzuya ‘paşa’ ismini vererek kendi evlerinde beslemeye başladılar. Evde çocuk gibi büyütülen kuzu’nun aylık 400 lira masrafı olduğunu belirten Mehmet Taşçılar, kuzuyu kendi evladından ayırmadığını söyledi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet ve Nuray Taşçılar çiftinin büyüttükleri bir koyun doğurduğu kuzuyu kabul etmedi. Taşçılar çifti kuzu, annesi tarafından kabul edilmeyince farklı bir yol deneyerek kuzuyu kendilerine evlatlık aldılar. ‘Paşa’ ismi verilen kuzu, Taşçılar çiftinin evinde adeta paşalar gibi ağırlanıyor. Altına bez sarılan, ayaklarına çorap giydirilen kuzunun boynuna ise muska asıldı. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gören paşa’nın evde büyütüldüğünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Günde 2,5 litre süt, 4 tane bez, aylık 400 lira masraf Evde el bebek gül bebek büyütülen kuzu paşa, günlük 2,5 litre süt tüketirken evi kirletmemesi için altına günde 4 tane bez bağlanıyor. Annesini görmesi için her gün Gaziantep merkeze 10 kilometre uzaklıktaki besi çiftliğine götürülen paşa, annesini gördükten sonra tekrardan Gaziantep’teki evine dönüyor. Paşanın aylık 400 lira civarında bir masrafı olduğunu söyleyen Mehmet Taşçılar, “Yani kendi çocuğumdan farksız yaşıyor. Onu kendi evladımdan ayırmıyorum” dedi.
“Evimizde çocuğumuz gibi büyütüyoruz” Kuzunun 2 hafta önce dünyaya geldiğini söyleyen Taşçılar, kuzunun annesinin kuzuyu kabullenmediğini belirtti.
Ayağında hastalık olduğu aktaran Taşçılar, “Ondan dolayı biz eve yanımıza aldık. Şuan kendi evimizde çocuğumuz gibi onu büyütüyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra onu annesine kavuşturacağız. Ben Gaziantep merkezde oturuyorum. Besi çiftliğimde Sarısalkım Mahallesi’ndedir. Her gün kuzuyla birlikte gidip geliyoruz. Ortalama 8-10 kilometre yol yapıyoruz. Annesinin yanına getiriyoruz. Hafta sonu sürekli burada kalıyor. Hafta içinde de kendi evimizde kalıyor. Tabi kuzunun süt ve bez masrafı oluyor. Paşamızın günde ortalama 2,5 litre süt tüketiyor. Evin içinde olduğu için altına günde 4 tane de bez bağlıyoruz. Aylık 400 lira civarında bir masrafı var” ifadelerini kullandı. “Yakınlarımız, komşularımız falan onu baya seviyor” Evin içindeyken çorapsız bir şekilde gezdiğini ancak dışarı çıktığında ayağına çorap giydirdiklerini anlatan Taşçılar, dışarı çıktığında ayağına pislik değmemesi için böyle bir çözüm bulduklarını paylaştı. Paşa’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıklarını sözlerine ekleyen Taşçılar, “Baya bir ilgi gördü. Yakınlarımız, komşularımız falan onu baya seviyor. Niyetimiz onu eski sağlığına kavuşturup annesiyle buluşturmak. Paşa annesinin ilk doğumuydu. Annesi onu kabul etmedi. Başta onu kendi ineklerimizin sütüyle besledik. Alışır diye ümit edip annesinin yanına bıraktık. Ertesi gün ön ve arka ayaklarında rahatsızlık oluştuğunu gördük. Eşim de bana ‘Bunu alıp özel bir şekilde bakalım’ dedi.
O şekilde bakmaya başladık” diye konuştu.
(MAE-LO-Y
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