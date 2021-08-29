Annesinin gözyaşlarına dayamadı iki buçuk ayda 20 kilo verdi

-Spor çalışmalarından planlar

-Spor eğitmeni ile salonda detaylar

-Eski kıyafetleri ve röportajlar



( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta 18 yaşındaki genç kız, şişman olmasını istemeyen ve kendisi için ağlayan annesinin gözyaşlarına dayanamayarak 20 kilo zayıfladı. Kahramanmaraş’ta annesi Fatma Bodur İle yaşayan Dilan Akçadağ, ilerleyen kiloları nedeniyle hayatı zorlaşmaya başladı.

Oturma ve oturduğu yerden kalma gibi sorunları artan Akçadağ, çok yemek yiyince aşırı kilo aldı. Annesinin kendisini çoğu kez uyarmasına rağmen yemeği azaltmayan Akçadağ, bir gün annesinin kendisinin kiloları nedeniyle ağladığını görünce marketten aldığı abur cubur poşetlerini bırakarak zayıflayacağı sözünü verdi. 'İki buçuk ayda 20 kilogram verdi' Spor salonunda yoğun tempo ile çalışmalara başlayan Dilan Akçadağ, iki buçuk ayda 20 kilogram zayıflayarak 106 kilodan 86 kiloya kadar düşmeyi başardı. Hedefinin 70 kilo olduğunu söyleyen Dilan Akçadağ, “Gün geçtikte kilo almaya başladım ve depresyonda olan bir genç kız gibi umursamıyordum. Bana sadece yemekler motivasyon veriyordu. Arkadaş çevrem de yememi isterdi. Sanki yemekler değer veriyormuş gibi hissediyordum. Annemin ağlaması beni bitirdi ve aldığı kıyafeti kilolarımdan dolayı giyememiştim. Sonra annem bana ağlayıp konuşunca, elimdeki abur cubur poşetlerinin hepsini anneme verdim. Sonra Müjgan hocam ile tanıştım. Annem için zayıfladım ve benim iyiliğimi isteyen tek kişi o imiş” dedi.

Kızının kilo aldığı gibi zayıflamasını da gözyaşlarıyla sevinen anne Fatma Bolat ise, “Kızımın kilo problemi vardı ve giderek kilo almaya devam ediyordu. Uyarıyordum sürekli söylüyordum, ‘sen bir genç kızsın, güzel olman lazım ve geleceğin var’ diye. Okuyup öğretmen olmasını istiyordum. Ne kadar uyarsam da çok fazla dinlemiyordu. Geceleri çekirdek ve abur cubur seslerine uyanıyordum. Zor oturup, zor kalkıyordu. Oturdum karşısına hüngür hüngür ağladım ve kızım dedim sadece ben varım hayatında. Zordu ve o akşamda zaten öyle bir karar aldı. Hocamız ile tanıştık. Sonra ban kocaman poşetlerle geldi ve bana söz verdi. Bir daha yemeyeceğini söyledi” dedi.

Spor salonu eğitmeni Müjgan Paçacı ise, “Dilan’da diğer öğrencilerim gibi umutsuzdu, ben yapabilir miyim sorusu vardı kafasında. Annesinin gözyaşları beni de etkilemişti ve annesi için zayıflamıştı. 2 buçuk ayda 20 kilogram zayıfladı” diye konuştu.

(HLL-

