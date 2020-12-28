Annesini ziyarete giden kız ve arkadaşı kazada can verdi

-ŞAHSIN OLAYI ANLATMASI



( DENİZLİ )- Müşterileri ile Antalya’ya giden ticari taksi kaza yaptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı DENİZLİ



- Aydın’dan Antalya’da yaşayan annesini ziyarete giden kız ve arkadaşını taşıyan taksi, Denizli'de ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada şoför ağır yaralanırken, 2 yolcu hayatını kaybetti. Olay, Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazilli ilçesinden Aslı Koç, (21) Pınar Dağcı, (23) isimli iki arkadaşı alan Yusuf Göçmen, 09 T 2063 plakalı ticari taksi ile Antalya’ya doğru yola çıktı. Acıpayam ilçe girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Göçmen orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki arkadaş, çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Annesini ziyaret etmek amacıyla yola çıkan Pınar Dağcı ve arkadaşı Aslı Koç, tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraş vererek çıkardığı taksi şoförü Göçmen ise ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılması ile normale döndürüldü. Denizli’ye sevk edilen taksi şoförü Göçmen’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-



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