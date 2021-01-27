Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü, kendisini böyle savundu

Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü, kendisini böyle savundu

Zanlının sevk edilmesi detay

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ürdün Madde Bağımlısı Polis Ekipleri 

-Zanlının konuşması detay

( İSTANBUL )- Zanlı ilk sorgusunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi İSTANBUL

- Eyüpsultan’da, anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlı ilk sorgusunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Zanlı gazetecilerin anneni ve abini neden öldürdün sorusuna, “Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm” diyerek cevap verdi. Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B, kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu’yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu’yu (70) boğarak öldürdü. U.B, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. U.B ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak önce Eyüpsultan İlçe Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki sorgusu tamamlanan zanlı daha sonra Gayrettepe’de bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Zanlı gazetecilerin cinayetleri neden işlediği ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi: “Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Annemin klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeleri gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız” (EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement