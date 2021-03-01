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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Annesini öldürdükten sonra kaçmak isteyen şizofren genç baba tarafından yakalandı

Annesini öldürdükten sonra kaçmak isteyen şizofren genç baba tarafından yakalandı

olay yeri

İlk Müdahale Cumhuriyet Savcısı Alışveriş Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri 

-jandarmanın çalışmaları
-yakınlarının birbirine sarılıp ağlaması
-annenin fotoğrafı

( ANTALYA )- Baba, boğuşarak kaçmasına engel olduğu oğlunu jandarmaya teslim etti ANTALYA

- Antalya'da annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmaya çalışan şizofren genç, olayın üzerine gelen baba tarafından boğuşma sonrası yakalanarak polise teslim edildi. Anenin boğazı kesilerek hayatını kaybettiği olayda boğuşma sırasında yaralanan katil zanlısı evlat hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından annenin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morg'na gönderildi. Feci olay Manavgat ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ilıca Kumköy yolu üzerinde kendilerine ait olan Kumköy Manav isimli işyerinde annesi 66 yaşındaki Sultan Aktürk'le tartışan ve şizofren olduğu bildirilen 26 yaşındaki Bahadır Aktürk, annesini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken alışveriş için ilçe merkezine giden baba Arif Aktürk olayın hemen sonrasında işyerine geldi. Eşini kanlar içinde yerde, oğlunu ise bıçakla bulan baba, oğlunun kaçmasına izin vermedi. Kaçmaya çalışan Bahadır Aktürk, babası ile boğuşurken yere düşüp yüzünü çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sultan Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan katil zanlısı Bahadır Aktürk ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olan Sultan Aktürk ün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahadır Aktürk' ün 15 Temmuz darbesi öncesinde herhangi bir rahatsızlığının olmadığı, darbe gecesinden sonra beni takip ediyorlar, beni alacaklar gibi söylemlerde bulunmaya başladığı, bir süre tedavi gördüğü bildirildi.
2 aydır tedaviyi ve ilaç kullanmayı bırakan Bahadır Aktürk' ü ailesinin evlendirmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. (AK-
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