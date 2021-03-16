Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlıya dava

Annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlıya dava

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi İSTANBUL

Hastane Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Hapis İstemi Arbede 


- Pendik’te 42 yaşındaki annesini kalbinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Türk hakkında, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Pendik’te 20 Şubat 2021 tarihinde annesi Taliha Duran’ı(42) kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Türk(25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Türk’ün maktul Taliha Duran’ın öz oğlu olduğu, yaklaşık 6 yıldır görüşmedikleri belirtildi. Olay günü maktul ile kızının birlikte otururken kapının çaldığı, kapıya maktulün çıktığı, şüphelinin her iki elinde bulunan bıçaklardan biriyle annesini kalbinden bıçakladığı anlatıldı. Annesini bilerek ve isteyerek öldürdü Taliha Duran’ın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı, ancak 7 gün sonra hayatını kaybettiği anlatıldı. Mehmet Türk’ün annesini bilerek ve isteyerek kasten öldürdüğünün kaydedildiği iddianamede, şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi İddianamede şüpheli Mehmet Türk’ün, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin, annesinin dini nikahlı yaşadığı iddia edilen sevgilisi İbrahim Çetin’e karşı, “silahla kasten yaralamaya teşebbüs etme” suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 ay 15 günden 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. İfadesinde annesinin bıçağın üzerine düştüğünü söylemişti Şüpheli Mehmet Türk sorgusunda, "Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım. Annem açtı. Beni eliyle itekledi, 'niye geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede esnasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı. Korktum, olay yerinden uzaklaştım. 155'i arayıp kendimi ihbar ettim. Annemle aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Olay sebebiyle pişmanım" demişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement