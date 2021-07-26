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Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı

Annesini, eşini ve beş çocuğunu rehin aldı

Şahıstan görüntü

Polis Merkezi Akalan Altın Gözaltı Polis Ekipleri 

-Polisin koşturması
-Polisin şahsı gözaltına alması
-Şahsın yaşattığı zor anlar
-Şahsın araca alınması
-Olay yerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Ailesini rehin alan şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı ADIYAMAN

- Adıyaman’da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak yaka paça gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Musalla mahallesi 1507 Sokak içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu Yasir S., iddiaya göre aldığı maddenin etkisiyle gece saatlerinde annesini, eşini ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 5 çocuğunu rehin aldı. Çığlık seslerinin duyulması üzerine sokağa inen mahalle sakinleri durumu fark ederek polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan rehinler hızla dışarıya koştu. Rehinelerin peşinden dışarıya koşan şahıs olay yerine yeni giren polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerine direnen şahıs, polis merkezine gitmemek için yoğun çaba sarf etti. Elleri kelepçelenen şahıs, güçlükle de olsa polis ekip aracına bindirildi. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın rehin aldığı annesi, eşi ve 5 çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve şahıstan şikayetçi oldukları da öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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