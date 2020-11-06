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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Annesini bıçak tehdidiyle rehin alan kişi gözaltına alındı - AKSARAY

Annesini bıçak tehdidiyle rehin alan kişi gözaltına alındı - AKSARAY

- Rehin alınan annenin kurtarılması - Annesini rehin alan şahsın gözaltına alınması - Rehin alınan kadına ambulansta müdahale edilmesiAnnesini bıçak tehdidiyle rehin alan kişi gözaltına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, bıçak zoruyla annesini rehin alan kişi gözaltına alındı.Hassas Mahallesi'nde ikamet eden Makbule E. ile oğlu Abdullah E, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Oğlu tarafından darbedilen Makbule E. evden dışarıyı çıkarak komşularından yardım istedi.Bunun üzerine evden aldığı bıçakla annesini bir süre kovalayan Abdullah E, 6615. Sokak'ta annesini rehin aldı.Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin'in, yaklaşık yarım saatlik ikna çabasının ardından Abdullah E, elindeki bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.Makbule E. ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Rehin Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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