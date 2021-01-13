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( İZMİR ) "Annesine yardıma giderken suya kapılmış..." İzmir’de sel sularına kapılan yaşlı kadının sağlık durumu iyi- Sel sularına kapılmış ve tırın altında tutunarak hayatta kalmıştı, başhekimden açıklama geldi İZMİR



- İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen selde, sulara kapılarak sürüklenen ve bir tırın altına tutunarak hayatta kalan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, yaklaşık 5 saat boyunca dinmeyen yağış seli beraberinde getirdi. Buca ilçesi de selden en çok etkilenen ilçelerden biri oldu. Gaziosmanpaşa Caddesi ve Özbekistan Caddesi’nin kesiştiği noktada ise 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.

Sele kapılan Bahtiye Tuna, yol kenarındaki bir tırın altına sığınarak hayata tutundu. Tuna, tır şoförü ve çevrede bulunan bekçiler tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadın, tedavisi yapılmak üzere Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. “Genel durumu iyi” Bahtiye Tuna’nın sağlık durumu hakkında Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yekta Öncel açıklama yaptı. Doç. Dr. Öncel, Bahtiye Tuna’nın hastaneye geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu; ancak kolunda ve omzundan ve morluklar mevcut olduğunu belirterek, “Herhangi bir yerinde kırık veya iç kanama tehlikesi yoktu; ancak su yuttuğu için gözlem altına aldık. Kendisini birkaç gün misafir edeceğiz. Şuanda genel durumu iyi. Hastamız 90 yaşındaki annesinin evinin su aldığını duyunca annesini kurtarmak için evden çıkıyor. Sel sularına kapılıyor ve yol kenarındaki bir tırın altına tutunarak kendini kontrol etmeye çalışıyor. Yaklaşık yarım saat boyunca bu şekilde mahsur kalmış. Bir sıkıntı çıkmaması halinde yarın taburcu olabilir” dedi.

(SY-HG-



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