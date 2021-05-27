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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Annesinden boşanıp başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü

Annesinden boşanıp başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü

Hastane acil servisi önü ve tabelası

Acil Servis Genç Kız Polis Hastane Cenaze 

-Kadirli adliyesinin önü ve adliyeden çıkan araçlar
-Azaplı köyü mezarlığı ve olayda ölen adamın cenazesinin mezarlığa getirilmesi
-Olayda ölen adam ve kızının fotosu

( OSMANİYE ) -- Osmaniye'de babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki genç kız tutuklandı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, annesiyle boşanıp başka bir kadınla evlenmek isteyen babasını bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan genç kız tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Savrun Mahallesinde meydana gelen olayda, Cennet K. (20) ile babası Sinan K. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cennet K. eline geçirdiği bıçakla babasını göğüs bölgesinden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan baba, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sinan K. hayatını kaybetti. Olayın ardından Cennet K. suç aleti bıçakla polis tarafından göz altına alındı. Genç kızın baba katili olmasının ayrıntıları da belli oldu. İddiaya göre hayatını kaybeden Sinan K. bir süredir başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı, karısından boşanarak bu kadınla evlenmek istediği ve bu yüzden de hem eşiyle hem çocuklarıyla sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Sinan K. Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde toprağa verildi.
Gözaltında olan Cennet K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (SLÇ-
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