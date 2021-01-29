Annesi sandığı koyundan süt emen buzağı görenleri şaşırtıyor

-Küçükbaş hayvanlardan detaylar

-Buzağının koyunu emmesi

-Orçun Maviş ile röportaj

-detay



( KOCAELİ -ÖZEL)- Hastalığı nedeniyle ayrı bölüme alınan buzağı kuzuyu annesi yerine koydu- Hasta olan buzağı emdiği koyun sütünün de etkisiyle iyileşti KOCAELİ



- Kocaeli’nde hastalığı nedeniyle ayrı bölüme alınan buzağı, annesi yerine koyduğu koyundan süt emmeye başlayınca sahibini şaşırttı. İçtiği koyun sütünün de etkisiyle iyileşen buzağı, görenleri şaşırtıyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan süt üretim tesisindeki yavru buzağı, hastalığı sonrasında annesinden ayrı yere alınınca koyunu annesi yerine koydu. Kandıra'da bir süt üretim tesisinde yeni doğan ve 1 haftalıkken hastalanan buzağı, hastalanınca sahibi Orçun Maviş tarafından annesinden ayı bir alana alındı. Bir süredir annesinden ayrı kalan buzağı, annesi yerine koyduğu koyundan süt emmeye başlayınca sahibini önce şaşırttı daha sonra da gülümsetti. Bir süredir kendisini sahiplenen koyunun sütü ile beslenen bir haftalık buzağı, emdiği sütün de etkisiyle iyileşmeye başladı.

“Bir gün bir baktık çıkmış bu bölmeden koyunu emiyor” Buzağının koyunu emmesini hayretle karşıladıklarını söyleyen süt üretim tesisi sahibi Orçun Maviş, “Burada büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Jersey ırkı ineklerimiz ve lakun koyunlarımız var. Buzağı normalde biraz rahatsızlık geçirmişti onu ayrı bir bölmeye koyduk. Bir gün bir baktık çıkmış bu bölmeden koyunu emiyor, biz de şaşırdık buna. Belki çok doğru bir uygulama olmasa da bizim de hoşumuza gitti bıraktık” dedi.

Koyun da buzağı da birbirlerini sahiplendi Koyunun kendini emen buzağıyı sahiplendiğini ve bu durumdan memnun olduklarını belirten Maviş, “Bir süredir koyun buzağıyı da besliyor, sahiplendi onu, araları da iyi. Koyunlarımızın sütleri kuzularına yetiyor da artıyor bile. O yüzden bir kısmını buzağı ile paylaşmasına biz de mahsur görmedik. Hem dedik, bakalım koyun sütü ile beslenmesinden buzağının gelişmesi nasıl olacak. Böyle bir durum oluşunca biz de bunu bir denemeye çevirelim dedik. Şu anda iyi gidiyor. Buzağımız da iyileşti. Koyun sütü ishal yapar mı diye korktuk ama her hangi bir sıkıntı yaratmadı bu da, şimdilik her şey gayet güzel. Annesi emdirmiyor buzağıyı zaten. Dediğim gibi onun bölümünü ayırmıştık rahatsız olduğu için. Koyun sütümü iyi geldi artık bilmiyorum gayet iyi şu anda” diye konuştu.

Koyunun sütünü emen buzağının gelişimini takip ediyor Koyun sütüyle beslenen buzağının gelişim aşamalarını takip edeceklerini belirten Maviş, “İlk defa karşılaştığımız olay. Böyle bir şey ile karşılaştığımız zaman bunu denemeye çevirmek istedik çünkü istesen de bazen olmaz. Koyun sütü inek sütüne göre saha yüksek besin değerine sahip bu buzağıda nasıl bir etki gösterecek bunu takip etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.





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