‘Annemi korumak için öldürdüm’ demişti, İstinaf Mahkemesi meşru müdafaa kararını hapse çevirdi



- İstinaf Mahkemesi, babasını silahla vurarak öldüren ve annesini korumak için cinayeti işlediğini söyleyen 21 yaşındaki Koray A. hakkında yerel mahkemenin ‘meşru müdafaa’ kapsamında verdiği beraat kararını kaldırdı. Haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay hapse çarptırılan sanık kararla birlikte tutuklandı. Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 2 Ocak 2019 tarihinde 21 yaşındaki Koray A., babası Murat A.'yı tabancayla vurarak öldürmüştü. ‘Annemi korumak için öldürdüm’ diyen sanık hakkında yerel mahkeme, meşru müdafaa hükümleri kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmiş, tahliye kararı verilmişti. Savcılığın itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. “Eylemi meşru müdafaa kapsamında kabul edilemez” İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire kararında, olay günü maktulün eşi Selvi A.’nın evde bulunmadığı, sanık ile maktulün evde olduğu sırada sanığın yatak odasındaki silahı aldığı ve babasına 16 kez ateş ettiği anlatıldı. “Olay sırasında maktul mutfaktan bıçak almamıştır. Maktulde bıçak yoktur. Sanığın annesi de evde yoktur. Olay sırasında sanığın babasına ve maktulün de eşine evde olmadığı için saldırısı yoktur. Sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verilen kararda, olay sırasında maktulün sanığa ve evde bulunmayan eşine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığı, sanığın korku ve panik içerisinde bulunmasının mümkün olmadığı belirtildi. ‘Ceza verilmesine yer yok’ hükmü kaldırıldı Ceza Dairesi, olaydan önce maktul Murat A.’nın oğluna ve eşine yönelik davranışlarının ulaştığı boyutu dikkate alarak, sanık yararına haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini kaydetti.

İstinaf Başvurusunu yerinde bulan Ceza Dairesi, sanık Koray A. hakkında verilen ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararı kaldırdı. 18 yıl 4 ay hapis ve tutuklama kararı Daire, sanığı önce ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan daire, sanığı 18 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Sanığın kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak tutuklama kararı verildi.

Ne Olmuştu? Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 2 Ocak tarihinde 21 yaşındaki Koray A., babası Murat A.'yı tabancayla vurarak öldürmüş, olayın ardından tutuklanan sanık hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı. Sanık savunmasında, babasının annesine, kardeşlerine ve kendine sürekli şiddet uyguladığını söyleyerek, “Olay günü tartıştılar. Babam mutfağa doğru yönelip, 'Anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum' dedi.

Bıçak alıp öldürebileceğini düşündüm. Evde bulunan silahla babamı durdurmak için ateş ettim. Geçmişte bize çok şeyler yaşattı. Bunlardan dolayı kin duymamıştım. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşünüyordum. Babam, öfkeyle mutfağa doğru gittiğinde annemi öldüreceğinden emin oldum. Bir şekilde babamı durdurmam gerekiyordu, evde bulunan silah aklıma geldi. Amacım öldürmek değildi. Çok üzgünüm ve pişmanım. Böyle olsun istemedim” demişti. Yerel mahkeme, Koray A.’yı işlediği 'kasten öldürme' suçunun meşru müdafaa kapsamında kaldığını gerekçe göstererek ceza verilmesine yer olmadığına karar vermiş ve sanık kararla birlikte tahliye edilmişti. (GE-CGK-



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