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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp içeri girdi

‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp içeri girdi

- İtfaiye ekiplerinin balkondan eve girmesinin detayları

İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri Bulduk 

-- Sağlık ekiplerinin N.G.'yi evden çıkarıp ambulansa bindirmesinden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da annesinin intihar girişiminde bulunduğundan şüphelenen oğlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Balkon camını kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yarı baygın halde buldukları 52 yaşındaki kadını sağlık ekiplerine teslim etti.Olay, Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin intihar edebileceğinden şüphelenen bir kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ihbara konu olan N.G’nin (52) yaşadığı dairenin ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine merdiven yardımıyla balkona çıkan itfaiye ekipleri, balkon camını kırarak içeriye girdi. İtfaiyenin kapıyı açması üzerine eve giren sağlık ekipleri, N.G’yi odada yarı baygın halde buldu. İlk müdahaleyi evde yapan sağlık ekipleri, daha sonra N.G’yi ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen N.G’nin çok sayıda depresyon hapı aldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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