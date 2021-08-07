Anne ve kızın farklı odalarda cansız bedenleri bulundu

-Polis ekipleri detay

-Olay yeri inceleme ekibi detay

-Olay yerine gelen diğer kız kardeş detay

-Polislerin diğer kızın ifadesine başvurması detay

-Cenazelerin araca konması detay

-Erkek kardeşin ağlaması detay

-Diğer detaylar

-Fotoğraf



( ANTALYA )- Annesinin ve kız kardeşinin cenazesinin almaya geldi, gözyaşlarını tutamadı- Cenazeler ölüm sebebinin netlik kazanması için adli tıp morguna kaldırıldı ANTALYA



- Antalya’nın Kepez İlçesi’nde yakınlarının haber alamadığı anne ve kızının evlerinin farklı odalarında cansız bedenleri bulundu. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Annesinin ve kız kardeşinin cenazesinin kaldırılmasına yardım eden erkek kardeş ise gözyaşlarını tutamadı. Olay, Kepez İlçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Mimar Sinan Apatmanı 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne ve kız kardeşinde haber alamayan Selda Şeber, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ile balkon kapısından içeri giren polis ekibi anne Müşerref Şeber’i (72) kanepe üzerinde, kızı Semra Pişkin’i (43) ise başka odada halı üzerinde hareketsiz olarak buldu. 112 ekipleri hayatlarını kaybettiğini belirledi İhbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Semra Pişkin’in epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Cenazeler savcının olay yeri incelemesinin ardından ölüm sebebinin netlik kazanması için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Annesinin ve kız kardeşinin cenazesinin kaldırılmasına yardımcı olan İzzet Pişkin ise gözyaşlarını tutamadı. (EG-

