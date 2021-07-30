Anne ve kızı yangınların arasından kurtarıldı



- Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşamdan bu yana devam eden orman yangınında yaşlı bir anne ve kızı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı mahallesine ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı.Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler" denildi.

