Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Anne ve kızı, balık ızgara salonu işletiyor

- Anne ve kızı, balık ızgara salonu işletiyor

BALIK TEMİZLEYEN ANNE NURAY ÜSTÜNEL, BALIK PİŞİRME, ANNE NURAY VE KIZI CEMİLE IZGARA SALONUNDA, NURAY ÜSTÜNEL İLE RÖPORTAJ, KIZI CEMİLE ÜSTÜNEL İLE RÖPORTAJ, CEMİLE ÜSTÜNEL MOTOSİKLET İLE SERVİSE GİDERKEN

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde anne ve kızı, yaklaşık 2 yıldır balık ızgara salonu işletiyor. Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kavuncular sokakta babalarından gördükleri balıkçılığı, Nuray Üstünel ve kızı Cemile Üstünel, geçimlerini " Nuray Abla'nın Yeri" adlı balık ızgara salonundan karşılıyor. Eşi de balık satışı yapan Nuray Üstünel, 'Yapamazsın, zor meslektir balıkçılık denilmesine rağmen babamın yanında çalışarak ve de eşime de yardım ederek kendi adımı verdiğim Izgara salonu açtım" dedi.
Kızı Cemile Üstünel de annesine paket serviste yardımcı olmak için motosiklet ehliyeti aldığını belirtirken annesinin yanında çalışmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.
(Tİ - EFE)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı