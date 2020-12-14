Anne ve babasını rehin aldı, oturdukları evi ateşe verdi

-Kırık cam parçalarının görüntüsü

-Polislerden görüntüler

-Evin kapısının önünde polisin ikna etme konuşmasından görüntü

-Olayı gerçekleştiği sokaktan genel görüntüler

-Yanan evden genel görüntü

-Şahsın yanan ev içerisinden pencereye çıkıp etrafa bağırırken görüntüsü

-Bir vatandaşın hortumla yangına müdahale etmesi

-Zırhlı araçların gelişi

-Şahsın evden çıkarılması

-Şahsın polis aracına bindirilmesi



( ADANA )- Adana’da anne ve babasını rehin aldıktan sonra oturdukları eve ateşe veren kişi polisin evin kapısını kırıp içeri girmesiyle etkisiz hale getirildi- Çevredeki vatandaşlar madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin yaktığı evinden uzattığı hortum ile müdahale etti ADANA



- Adana’da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi annesini ve babasının bıçak zoruyla rehin aldıktan sonra oturdukları evi ateşe verdi. Yanan ev çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken polis evin kapısını kırarak içeri girip şahsı etkisiz hale getirdi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S, anne ve babasıyla kavga etti. Kavga seslerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay mahalline polisin geldiğini gören S.S. bıçak zoruyla anne ve babasını rehin aldı. Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis takviyeye geldi. Polisler yaklaşık yarım saat boyunca S.S’yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Anne ve babasını bıçak zoruyla rehin alan S.S. bir süre sonra evi ateşe verdi. Bir anda evin bir odasından alevler yükselirken bir vatandaşlar evinden uzattığı hortum yardımıyla yangının büyümesini önledi. Polis bu sırada evin kapısını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis S.S. etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. S.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Öte yandan, olayın gerçekleştiği bölgeye gelen sağlık ekipleri ise rehin alınan anne ve babaya ayakta müdahale etti.



loading...