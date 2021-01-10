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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Anne ve babanın en acı anı

Anne ve babanın en acı anı

Olay yerinden detay

Market Gözyaşı 

-Annenin koşarak olay yerine gelmesi ve fenalık geçirmesi
-Babanın 'Yetişemedim, bana da bir kurşun sıkın Orhan'ın yanına koyun" diye feryat etmesi
-Kız kardeşinin olay yerine gelmesi ve feryat etmesi
-Polis ekiplerinden ve olay yerinden detaylar

( KAYSERİ )-Oğlunun intihar ettiğini öğrenen baba "Yetişemedim" diye feryat etti KAYSERİ

- Kayseri'de market işleten bir genç kendini asarak intihar etti. Acı olayı öğrenen anne ve baba olay yerinde gözyaşı dökerken, olay yerine ilk gelene baba, "Yetişemedim" diye feryat etti. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde Güzelkaya Sokak'ta meydana gelen olayda Akşahin Marketi işleten O.A.'nın intihar edeceğini haber alan yakınları markete geldi. Yakınları market içinde O.A.'nın kendini astığını fark ederek hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler O.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan O.A.'nın babası, "Yetişemedim" diye feryat ederken, olay yerine gelen yakınları da sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından O.A.'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
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