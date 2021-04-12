Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Anne ve 3 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Anne ve 3 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Ambulansta tedavi gören çocuklar detay

İlk Müdahale Hastane Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri 

-Korku dolu anları detay
-Ambulanslar detay
-Akrabalarının ambulansa gelişi detay
-Olayın yaşandığı ev detay
-Sokak detay ve dumandan etkilenen çocukların amcası röportaj

( SAKARYA )- Facianın önüne, gazdan etkilenen çocuğun amcasını araması geçti- Ambulansta tedavisi yapılan çocukların yaşadığı korku gözlerinden okundu SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Ambulansın içinde ilk tedavileri yapılan çocukların ise yaşadıkları korku gözlerinden okundu. Olay, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi 4009. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin ikinci katında anne N.B. ile çocukları M.B., Ö.B. ve S.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Çocuklardan birinin telefonla amcasını araması sonrasında amcaları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ambulansın içinde ilk tedavileri yapılan çocukların ise yaşadıkları korku gözlerinden okundu. Yapılan ilk müdahale sonrasında anne N.B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, çocuklar ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, dumandan etkilenen çocukların amcasının durumu, yeğenin araması sonrasında öğrendiğini ve anne ile çocuklarının hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-BCT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement