Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Anne ve 2 çocuğu yangından son anda kurtuldu

Anne ve 2 çocuğu yangından son anda kurtuldu

İtfaiye ekiplerinden detaylar

Yükselen Elektrik Kontağı Trol 

- Yangının söndürülmesinden detaylar
- Vatandaşlardan detaylar

( MANİSA )- Alaşehir’de korkutan yangın- 3 gün önce taşındıkları evleri yandı MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangınında anne ve iki çocuğu evi saran dumanlardan son anda kurtuldu. Yangın, saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi Kenan Evren Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı binada elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Evin ahşap yapılı olması nedeniyle alevler bir anda tüm odayı sardı. Yangın sırasında evin içerisinde bulunan Çilem Çamlık ve 2 çocuğu son anda kendilerini dışarı attı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yangından Çilem Çamlık ve 2 çocuğu yara almadan kurtulurken, evin içerisinde bulunan eşyalar küle döndü. Öte yandan Hüseyin Çamlık ve eşi Çilem Çamlık ile 2 çocuklarının yanan eve üç gün önce kiracı olarak taşındıkları öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (HK-AY-DK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement