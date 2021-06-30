Anne sahte alkolden öldü, baba yoğun bakımda



- Tekirdağ’daki sahte alkol zehirlenmesinde Nurcihan Engin hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda. Son yolculuğuna uğurlanan Nurcihan'dan geriye iki evladı kaldı. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişi Adli Tıp Kurumundan işlemlerinin ardından defnedilmeye başlandı. Sahte alkolden zehirlenenlerin arasında karı koca da bulunuyor. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvurdu. Daha sonra aynı sahte alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin'de hastaneye eşi Nurcihan Engin'i sormaya gittiği sırada, oda fenalaşarak tedavi altına alındı. Ondan geriye yoğun bakımdaki kocası ve iki çocuğu kaldı İlerleyen süreçte, Nurcihan Engin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi ise yoğun bakıma alındı. Sahte alkolden hayatını kaybeden Nurcihan'ın canazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Çorlu İlçesi Merkez Camiine getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Anne Nurcihan Engin'in cenazesi Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Nurcihan Engin'den geriye ise 2 çocuğu kalırken, eşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sahte alkol şüphesiyle ölen bir kişi daha defnedildi Ayrıca sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turdan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. (HLD-

