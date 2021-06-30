Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Anne sahte alkolden öldü, baba yoğun bakımda

Anne sahte alkolden öldü, baba yoğun bakımda

Cenazeden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hastane Sahte İçki Zehirlenme Cenaze Namazı Altın 


- Tekirdağ’daki sahte alkol zehirlenmesinde Nurcihan Engin hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda. Son yolculuğuna uğurlanan Nurcihan'dan geriye iki evladı kaldı. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişi Adli Tıp Kurumundan işlemlerinin ardından defnedilmeye başlandı. Sahte alkolden zehirlenenlerin arasında karı koca da bulunuyor. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvurdu. Daha sonra aynı sahte alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin'de hastaneye eşi Nurcihan Engin'i sormaya gittiği sırada, oda fenalaşarak tedavi altına alındı. Ondan geriye yoğun bakımdaki kocası ve iki çocuğu kaldı İlerleyen süreçte, Nurcihan Engin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi ise yoğun bakıma alındı. Sahte alkolden hayatını kaybeden Nurcihan'ın canazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Çorlu İlçesi Merkez Camiine getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Anne Nurcihan Engin'in cenazesi Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Nurcihan Engin'den geriye ise 2 çocuğu kalırken, eşinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sahte alkol şüphesiyle ölen bir kişi daha defnedildi Ayrıca sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turdan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. (HLD-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı