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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Anne koronavirüse yenik düştü, karnındaki bebeği kurtarıldı

Anne koronavirüse yenik düştü, karnındaki bebeği kurtarıldı

Tokat'ta karnındaki bebeği sezeryanla alındıktan sonra koronaya yenilen annenin mezarı

Koronavirüs Yaşam Mücadelesi Osmanpaşa Cenaze Namazı Hamile Kadın 

-Yakınlarının taziyelerini kabul ettiği evleri
-Konukçu'nun amcasının oğlu Ali Al, röportaj
-Fotoğraf

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta korona virüs tedavisi gören 7,5 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebeği kurtarıldı. Tokat'ta 3 çocuk annesi Esma Konukçu, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeni ile Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlşması üzerine Konukçu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezeryanla alındı. Kız bebeği dünyaya gelirken anne Konukçu, yapılan tüm müdellellere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi. Konukçu'nun amcasının oğlu Ali Al, 10 gündür yaşam mücadelesi veren kuzenini kaybetmenin derin acısını yaşadıkların söyledi.

Yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Al, "Merhume 7,5 aylık gebe idi. Gebeliği sonlandıralım, annenin kurtulmasını sağlayalım denildi. Bunun üzerine operasyona girdi ve sezaryenle bebek alındı. Bebek sağ, ama 35 yaşındaki kuzenimi Esma’yı kaybettik" dedi.
"35 yaşında bir çiçek arkasında 3 tane önceki evladı, 1 tanede yeni açmamış gonca gülünü bırakıp gitti" Yaşanan acı kayıplardan insanların ders almasını istediğini ifade eden Al, "Korona virüs dediğimiz illet hafife alınacak bir şey değil. Devletimizin uygulamış olduğu tedbirler hiç boşuna değil. Biz bu terbileri uygularken çok zorumuza gidiyor, yakınlarımızdan uzak kalmayı eziyet verici acı bir durum gibi algılıyoruz. Ama bu tedbirlere uymadığımız zaman hakiki acının ne olduğunu çok iyi anlıyoruz. Benim insanlardan ricam tedbirlere çok dikkat etsinler. Çünkü sonu çok ağır oluyor. 35 yaşında bir çiçek arkasında 3 tane önceki evladı, 1 tanede yeni açmamış gonca gülünü bırakıp gitti. Bu hepimize çok büyük bir acı oldu" diye konuştu.
(Nİ-GF-
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