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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Anne-kız yangında hayatını kaybetti

Anne-kız yangında hayatını kaybetti

Alevler

Polis Hastane Küçük Kız Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Komşunun konuşması
-Cenazelerin araca yüklenmesi
-Anne ve kızın fotoğrafları

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, hemşire olduğu öğrenilen anne Sevim Kayhan (36) ile kızı Melek Dağ’ın (6) yaşadığı apartman dairesinde uyudukları sırada yangın çıktı. Yangında anne alevlerin arasında kaldı, kızı Melek ise pencereden aşağıya düştü. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede annenin evde yangında, küçük kızın ise yangından etkilendikten sonra düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Eve 1 ay önce taşınmışlar Anne ve kızın cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin yaklaşık bir ay önce evi satın alarak taşındığı ve anne Sevim Kayhan’ın hastanede hemşire olarak çalıştığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan araştırmanın ardından netlik kazanacak. Apartman komşusu olan Ömer Çayırbağ, "İtfaiyeleri gördük geldik. Çocuk düşmüş. Akrabalarımızı çıkarttık eve götürdük geri geldik. Bir ay olmuş taşınalı, yeni gelmişler. Bayanı daha önce görmüştük" dedi.

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