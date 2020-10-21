Anne kedi, yavrusu kurtarılırken bir an olsun başından ayrılmadı

--Anne kedinin yavrusunu beklemesinden görüntü

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--İtfaiye ekiplerinin yavruyu kurtarması ve annesi teslim edilmesi



( ANTALYA ) --Yavrusu tekerleğe sıkışan anne kedi, kurtarma operasyonunu anbean takip etti ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği park halindeki otomobilin tekerlek kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Anne kedi kurtarılana kadar aracın altından ayrılmayarak adeta anbean takip etti. Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde yol kenarında park halindeki Azerbaycan vatandaşı Simon Shamailov’un kiraladığı 07 AGS 849 plakalı otomobilin sol arka tekerlek kısmına yavru kedi girerek mahsur kaldı. Araç gelen sesi fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ekiplerce kurtarma çalışmaları yapılırken, anne kedi ise yavrusunun kurtarılana kadar aracın altından ayrılmayarak adeta anbean takip etti. Kurtarılan yavru kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine Kurtarılan anne kedinin önüne konuldu. Çevredekiler, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (EA-HFV-



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