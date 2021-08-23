Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı

Anne ile kızının trafikte ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı

Ailenin yolda yürüme anları

Kamera Güvenlik Kamerası Altın Oğlan 

-Anne kızın yolun karşına geçmeye çalışırken aracın gelmesi
-Annenin kızını yoldan aracın önünden alma anları

( ADANA -ÖZEL)- Karşıdan karşıya geçen anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına an ve an yansıdı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçen anne ve kızın ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Çocuğun ölümden döndüğü anlar ise yürekleri ağza getirdi. Olay, Adana’nın Kozan ilçesi Karacaoğlan mahallesi, Zübeyde Hanım caddesi üzerinde bugün saat 10.34 sularında meydana geldi. Yolun karşına geçmek için bir anda yola atlayan anne ve yanında bulunan kızı, yoldan geçen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtultu. Sürücünün dikkati ve ani freni anne ve kızın hayatını kurtarırken o anlar an ve an güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şok yaşayan kadın, kaldırımda dakikalarca ağladı. (BRL-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı