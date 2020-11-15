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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Anne bozayı yavrularını çöp konteynerlerinde büyütüyor - KARS

Anne bozayı yavrularını çöp konteynerlerinde büyütüyor - KARS

- Anne bozayı 3 yavrusu ile çöp konteynerine gelmesi - Ayıların çöpte beslenmesi - TOKİ sakinlerinden Onur Erdoğdu ile röportaj - Ayıların bölgeden ayrılmasıAnne bozayı yavrularını çöp konteynerlerinde büyütüyorKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan, dünyanın tek göç eden bozayıları, çöplerde beslenmeyi sürdürüyor.Karanlık çöktüğünde ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi ve TOKİ bölgesine inen ayılar, çöp konteynerlerinde karınlarını doyurup tekrar yuvalarına dönüyor.Yaklaşık 5 ay önce 3 yavrusuyla TOKİ bölgesine gelen ve boynunda verici tasması bulunan anne bozayı, bu süre zarfında yavrularını çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle büyüttü.TOKİ sakinlerinden Onur Erdoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne bozayının, 3 yavrusuyla hemen her gece yiyecek bulmak için bölgelerine geldiğini söyledi.

Erdoğdu, anne bozayı ve yavrularının, bölgeye alıştığını belirterek "Bozayı, yaklaşık 5 aydır yavrularıyla buraya geliyor. Biz de onları besleyecek duruma geldik. Zaten insanlara zarar vermiyorlar. Karınlarını doyurup gidiyorlar." diye konuştu.

Muhabir Ormanlı Çöp Konteyneri Gesi 

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