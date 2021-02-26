-Ahmet’in fotoğrafı

-Yanan ev

-Ambulans

-Kalabalık

-Polis ekipleri

-Ağlayan Baba Tuncay Kuytul

-Muhtar Emrah Kara’nın konuşması

-Bayılan annenin sedye götürülmesi

-Babanın "evlatlarım" diye ağlaması

-Cenaze arabası

-Ölen çocukların doğum günün kutlanması (ek)

-Tarsus dosyasından aynı başlıkla 2 parça geçildi



( MERSİN ) Anne bayıldı, baba "evlatlarım" diye ağladı- Mersin’de 2 küçük kardeş, evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatlarını kaybetti- Küçük Ahmet Can ve Mehmet'in doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı MERSİN



- Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinde çıkan yangında feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Anne bayılırken, baba "evlatlarım" diyerek gözyaşı döktü. Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi. Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Ahmet Can Kuytul (3) ve Mehmet (5) odada oynarken, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Duman kokusunu fark eden anne Fatma Kuytul dışarı çıktı. Evdeki yangını fark eden genç kadın evlatlarının alevle kaplanan odada kaldığını görünce feryat etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, Ahmet Can ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis evin çevresine güvenlik şeridi çekip çalışma yaptı. Büyük üzüntü yaşayan anne Fatma Kuytul bayılırken, baba Tuncay Kuytu ise "Evlatlarım" diyerek gözyaşı döktü. Yeşil Mahallesi muhtarı Emrah Kara yangının elektrik kontağında çıktığını belirterek, "Mahallemizde çıkan 2 küçük kardeşimiz rahmetli oldu. Elektriğin kontağında çıkan yangın neticesinde maalesef kurtarılmadı. İncelemeler devam ediyor” dedi.

Bu arada, Ahmet Can (3) ve Mehmet Kuytul'un (5) doğum günü etkinliğinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı



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