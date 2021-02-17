Anne, baba ve çocukları yan yana defnedilecek

-Eniştenin konuşması

-Avukatın konuşması

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) - Ailenin akrabaları konuştu, ölenleri anlattı- Eskişehir’de öldürülen anne baba ve çocuğun otopsi işlemleri sürüyor- Öldürülen İlkay Tokkal’ın eniştesi Erhan Türk:- “Birbirlerini çok severlerdi, ayırmayı düşünmüyoruz”- İlkay Tokkal’ın teyzesinin oğlu Tolga Şıray:- “Şuan fail belli değil, emniyet çalışıyor” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de bıçaklanarak öldürülen anne baba ve çocuğun otopsi işlemleri sürerken, basın mensuplarına konuşan İlkay Tokkal’ın eniştesi Erhan Türk, cenazelerin yan yan defnedileceğini belirterek, “Birbirlerini çok seviyorlardı, ayırmak istemiyoruz” dedi.

Eskişehir’de dün yaşanan olayda anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşında Doruk Tokkal evlerinde ölü bulunmuştu. Olay sonrasında Emniyet İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken aile yakınlarının morgdaki bekleyişi sürüyor. Cenazelerin otopsi işlemleri henüz tamamlanmadı. Aile yakınlarından İlkay Tokkal’ın eniştesi, yaşanan olay hakkında konuştu.

Akşam 18.00 sıralarında acı haberi aldıklarını ifade eden Erhan Türk, “İlkay Tokkal’ın kız kardeşinin eşiyim. Akşam 18.00 gibi ilk eşinden telefon geldi. En son eşim pazartesi günü konuştu.

İlkay’ın doğum günüydü. Hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktu. Olsa ben mutlaka bilirdim. Sürekli görüşürdük. Arada gelip gidiyordum. Mutlaka bilirdim. 'Yılbaşında 4 gün izin var, gelin vakit geçirelim' dediğimde, program yaptıklarını söylediler” dedi.

“Baba ile oğlu arasında sıkıntı yoktu, çocukluk arkadaşı gibiydiler” İlkay Tokkal’ın işlerinin pandemi dolayısıyla sıkıntılı olduğunu belirten Türk, konuşmasının devamında şunları söyledi: “İşi pandemi dolayısıyla sıkıntılıydı. Çok büyük bir sıkıntısı yoktu. Maddi yönden büyük bir sıkıntısı yoktu. Oğlu ile yaşadığı sıkıntısı abartılacak gibi değil. Baba oğul ilişkisi çok iyiydi. Çocuk gibi sohbetleri vardı. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Baba oğul değil, sanki çocukluk arkadaşı gibiydiler. Emel hanımdan İzmir’de okuyan bir kızı var. 2016 yılında evlendiler. Arabasını sattı. Bütün borçlarını kapattı. Hali vakti yerindeydi. Kaydeder borcu yoktu. Evlilikten önce de çok iyi arkadaşlığımız vardı. Bana bir şey olsaydı kesin söylerdi.” “Birbirlerini çok severlerdi, ayırmayı düşünmüyoruz” Cenaze programı hakkında da konuşan Erhan Türk, “Cenazeleri ayırmayı düşünmüyoruz. Çok iyi anlaşan bir çiftti. Ben bazen 'çocuk gibisiniz' diye kızıyordum. Ailesi de istemiyor. İlkay’ın babası da 2 ay önce korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. Onun yanına defnedilmesi gündeme gelmişti. Ancak ortak bir çocukları var ayırmak çok doğru gelmedi. Hayırlısı böyle diye düşündük” diye konuştu.

“Şuan fail belli değil, emniyet çalışıyor” İlkay Tokkal’ın teyzesinin oğlu, aynı zamanda avukat olan Tolga Şiray ise televizyonlarda çıkan bazı haberlerin yanlış olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Şuan otopsi yapılıyor. Olay bir cinayet. Failin kim olduğu belli değil. Emniyet ve savcılık soruşturma yürütüyor. Herhangi bir şahsın yaptığına dair bir kayıt yok. Emniyet sağ olsun ellerinden geleni yapıyor. Failin kim olduğu ile net bir şey yok. Bazı kanallarda yanlış isimler belirttiler. Kimseyi bu şekilde itham etmek doğru değil.” (İHA-Y)



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