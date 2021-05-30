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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi

Anne ayı küçük yavrusunu korumak için kayalıklara çıktı... O anlar böyle görüntülendi

Anne ayı ve yavrusunun kayalıklara çıkması

Kayalı Ayı Yavrusu Göreme Doğa Fotoğrafçısı Objektif 

-Arkalarından takip eden erkek ayı

( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT

- Bayburt’un Demirözü ilçesi kırsalında anne ayı küçük yavrusunu erkek ayıdan korumak için kayalıklara çıktı. O anlar kameraya yansıdı. Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar Köyü'nden Erzincan’ın Otlukbeli ilçesine giden bir grup doğa fotoğrafçısı, yüksek kesimlerde uzaktan önce anne ayı ve arkasındaki yavrusunu daha sonrada onları kovalayan erkek boz ayıyı fark etti. Ayıların kendilerini göremeyeceği şekilde yer alıp uzaktan teleobjektifle çekim yapan fotoğrafçı bu anları kaydetti.
Görüntüye, anne ayının hemen arkasından gelen yavrusunu kayalıklara çıkardığı ve biraz arkalarından da erkek ayının onları peşinden takip ettiği yansıdı. Anne ayı yavrusuyla kayalıklara çıkarak kendilerini güvene alırken, erkek ayı bir süre daha onlara baktıktan sonra uzaklaştı.
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