Anne, ağır yaralanan oğlunun elini biran bırakmadı

- YARALILAR VE VATANDAŞLARIN YARDIM ETMELERİ

-YARALILARA 112 EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

- YARALANAN GENCİN YAKINLARININ GELMESİ VE ANNENİN YERDE YATAN OĞLUNUN ELİNİ TUTMASI

-YARALILARIN GÖTÜRÜLMESİ VE DETAY



( ANTALYA ) -- Kamyonete çarpıp sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Ali Çelik’in annesi yerde yatan oğlunun yanına koşarken, oğlunun elinden tutarak teselli etmeye çalıştı. Anne, oğlu ambulansa alınana kadar oğlunun elini bırakmadı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada kamyonete çarptıktan sonra sürüklenen motosikletin sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarında meydana gledi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Çelik’in kullandığı 07 LCE 37 plakalı motosiklet, sokağa çıkan Ahmet Can Acar’ın kullandığı 07 ADT 862 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonete çarptıktan sonra sürüklenen motosiklet bir işyerinin önünde park halindeki otomobile sol arka kısmından çarptıktan sonra durabilirken, motosikletle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Çelik ve motosiklette yolcu olarak bulunan yeğeni Ali Çelik yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Çelik’in başına aldığı darbe nedeniyle hemen ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Annesi elini bırakmadı Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılardan birisini sandalyeye oturtan vatandaşlar, yerde yatan yaralıyı karton ile güneşten korumaya çalıştı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Ali Çelik’in annesi yerde yatan oğlunun yanına koşarken, oğlunun elinden tutarak teselli etmeye çalıştı. Anne, oğlu ambulansa alınana kadar oğlunun elini bırakmadı. Güvenlik kameralarına yansıdı Kaza anı kazanın meydana geldiği bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamera sına yansıdı. Görüntülerde, 4534 sokaktan çıkan kamyonetin dikkatsiz bir şekilde beklemeden yola çıktığı, motosikletin de kaza anında aşırı hızlı olduğu gözlendi.



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