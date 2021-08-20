- Ankaralılar hemşehrilerine aşure dağıttı



- Ankaralılar Derneği, Muharrem ayı vesilesi ile hemşehrilerine aşure dağıttı.

Ankaralılar Derneği Genel Merkezi, Muharrem ayında Geleneksel Aşure Günü programı gerçekleştirdi. Ankaralı hemşehrilerine aşure dağıtan Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dilerken Kerbela’da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarını da rahmetle anarak program başladı.

Programa Ankara Millet Vekili Emrullah İşler katılırken çok sayıda Ankaralı da programa ilgi gösterdi. (BC -

