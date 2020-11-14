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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ankaralı çift, bebeğinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendi

Ankaralı çift, bebeğinin cinsiyetini Atakule’ye yansıtılan renkle öğrendi

sosyal medya görüntüsü

( ANKARA )- Atakule cinsiyet öğrenme partisinde pembe renge boyandı ANKARA

Sosyal Medya Bebek 


- Ankara’da bir çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini, Ankara’nın simgelerinden biri olan Atakule’ye yansıtılan pembe renkle öğrendi. Geçtiğimiz aylarda Dubai’de yaşayan bir çiftin cinsiyet öğrenme partisinin bir benzeri Başkent’te yapıldı. Ankaralı çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi.
Ankara2nın simgelerinden Atakule cinsiyet partisi için pembe renge büründü. Çift bebeklerinin cinsiyetini Atakule'ye yansıtılan renkle öğrendi. Parti’nin videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Partinin maliyetinin ise 20 bin TL’den başlayıp taleplere göre artış gösterdiği öğrenildi.
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