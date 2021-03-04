ANKARA - Zümrüt Selçuk: 'Salgın döneminde birçok önemli sosyal güvenlik uygulamalarımızı hayata geçirdik'
ANKARA - Zümrüt Selçuk: "Salgın döneminde birçok önemli sosyal güvenlik uygulamalarımızı hayata geçirdik" - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşmasıANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM tarafından düzenlenen "7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ne ve "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"ne çevrim içi bağlantılarla katıldı. (2)
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