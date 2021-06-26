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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

ANKARA - YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

- Hacı Bayramı Veli Üniversitesi önünde YKS'nin ilk oturumunun bitişini bekleyen veliler - Sınavdan çıkan öğrenciler - Bir kadının sınavdan çıkan kızını beklerken ağlaması ve kızını karşılaması - Öğrencilerin toplu olarak çıkışlarıANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

Sınav Lyon Öğrenciler Kışla 

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